Entwickler Flying Wild Hog gab just eben in einer Pressemitteilung bekannt, dass Shadow Warrior 2 am 19. Mai für PS4 und Xbox One erscheint.

Shadow Warrior 2 – Bisher nur für PC verfügbar

Das Sequel zum 2013 erschienen Erstling ist seit Oktober 2016 für PC verfügbar. Unseren Test dazu findet ihr übrigens hier. Auf Steam konnte das Spiel ein „Very Positive“ von Fans erhalten – bei über 6000 Nutzer-Reviews. Zudem konnte das Sequel das Vierfache an Verkaufszahlen gegenüber seinem Vorgänger erreichen.

Die Konsolenversion des Spiels kostet 39,99 Euro und erscheint mit einem kostenlosen Download für Shadow Warrior 1. Ob auch die Way of the Wang und Bounty Hunt DLCs enthalten sind, ist nicht bekannt. Zudem gab es keine Infos über einen physischen Release.