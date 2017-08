Square Enix gab heute bekannt, dass sie an einem Remake des Klassikers Seiken Densetsu arbeiten. Hierzulande kennt ihr das Spiel unter dem Namen Secret of Mana!

Secret of Mana Remake – Erscheint im Februar in Japan

In Japan soll das Remake bereits am 15. Februar 2018 für PlayStation 4, Vita und Steam erscheinen. Das Original erschien 1993 und erzählt die Geschichte von Randi, Primm und Popoi, wo sie gegen ein Imperium kämpfen, um die Macht von Mana zurückzuerlangen. Damit können sie die Weltordnung wiederherstellen.

Wenn ihr euch das Spiel im (japanischen) PlayStation Store vorbestellt, gibt es Moogle Suit Kostüme für die drei Protagonisten. Zudem gibt es ein „Tiger Two-Piece“ für Primm sowie einen „Tiger Suit“ für Randi und Popoi. Und Avatare dürfen nicht fehlen.

Update 15:37 Uhr:

Just eben kündigte Square Enix Deutschland an, dass der Titel am 15. Februar auch in Europa erscheint!