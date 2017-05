Entwickler Psyonix kündigte gestern an, dass Rocket League einen PS4 Pro Patch erhalten wird.

Rocket League – PS4 Pro Support ab dem 21. Februar 2017

Dabei wollen die Entwickler jenen Patch bereits am 21. Februar 2017 veröffentlicht. Und wenn ihr ein bisschen mit dem Spiel bewandert seid: Am gleichen Tag erscheint der neue Hot Wheels DLC (wir berichteten). Mit dem Pro-Support könnt ihr den Titel in 4K und 60 Bildern pro Sekunde genießen. Das gilt auch für den Zwei-Spieler-Splitscreen-Modus!

Indes gibt es nur ein „bis zu 60 FPS“ für Split-Screen mit drei oder vier Spielern. Welche Arenen davon ausgeschlossen sind, ist nicht bekannt.

Quelle