Psyonix kündigte gestern Abend ein neues Update für Rocket League. Nummeriert als Version 1.34, erscheint es für PC, PS4 und Xbox One.

Rocket League – Das kann Patch 1.34

Dabei kündigten die Entwickler an, dass die Map Neo Tokyo mit von der Partie sein wird. Allerdings hat sie ein kleines Redesign seit ihrer letzten Veröffentlichung erhalten. Die Entwickler haben die Rampen an den Seiten der Tore entfernt. Daher könne man die Karte auch in allen Playlists, also auch Competitive, implementieren. Zudem kündigte Psyonix an, dass die unveränderte Neo Tokyo Map ebenfalls zurückkehrt – unter dem Namen Tokyo Underpass. Diese Fassung kann allerdings nur in privaten Matches und offline gespielt werden.

Neben der Map gibt es auch ein neues Fahrzeug namens Mantis. Die einzige Möglichkeit, um den Wagen zu erhalten, ist es ein Nitrous-Powered Crate Drop zu öffnen. Dort befindet es sich als limitierter Drop. Außerdem winken neue Reifen, Aufkleber, Nachbrenner und vieles mehr.

Das Update erscheint am morgigen Mittwoch um 15 Uhr PDT, was hierzulande technisch gesehen schon Donnerstag 00:00 Uhr ist.