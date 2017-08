Das sehr beliebte PS4, Xbox One und PC Spiel Rocket League hat die 34 Millionen Marke geknackt. Daraufhin will Psyonix das Bannsystem verbessern.

Rocket League – Weiter geht’s

Heute hat der Entwickler Psyonix angekündigt, dass ihr beliebtes Fußballspiel mit Autos, Rocket League, die 34 Millionen Marke geknackt hat. Innerhalb eines Monats hat das Spiel eine weitere Millionen an Spielern gewonnen.

Zusammen mit der Ankündigung über diesen Meilenstein hat Psyonix betont, wie wichtig es ihnen ist Rocket League als sicher Ort und ohne Belästigungen zu behalten. „Dort kommen Spieler jedes Alters und Hintergrunds zusammen und machen die schönsten Flugtore und Backflip Saves.“ Außer sie sind wirklich schlecht in dem Spiel.

Laut Psyonix wollen sie alles sicher halten mit einem Spieler Report System. Dafür soll eine weitere Schicht in die Automatisierung des Report-Bann Systems eingeführt werden.

Die Automatisierung namens „Sprachenbann“ System, soll Spieler bannen, bei denen es zu rassistischen Beleidigungen kommt.

Zu Beginn sollen es über 20 Wörter bzw. Varianten sein, die nicht öffentlich bekannt sind. Diese Liste soll aber über die Zeit wachsen und neue Wörter, Sprachen und Sätze dazubekommen.

Jedes Wort hat seine eigene Schwelle, sobald diese erreicht ist, gibt es einen automatischen Bann. Diese starten bei einer 24 Stunden Sperre und es geht weiter mit 72 Stunden, einer Woche und einem permanenten Bann.

Psyonix folgert:

„Von den tausenden Reports die wir täglich kriegen, sind die meisten an Beleidigungen und Belästigung im Spiel gebunden. Normalerweise in Form von Schimpfwörtern. Dieses neue Sprachbannsystem wird uns helfen solche Reports schnell und präzise zu adressieren. Wir beobachten alles aber trotzdem noch auf Reddit und anderen sozialen Kanälen für Feedback.

Wir werden unsere Bannrichtlinien und Systemlogik dementsprechend aktualisieren. Natürlich ist die Rocket League Community das wichtigste Element von allem dabei. Falls ihr also einen Spieler seht, der Schimpfwörter nutzt meldet ihn. Stellt ihn danach auf stumm und wir kümmern uns um den Rest.“

Rocket League ist verfügbar für PS4, Xbox One, PC und bald auch für die Nintendo Switch.