Der britische Entwickler Climax Studios hat heute seinen neuen Titel, das Weltraum Shoot ‚em Up RiftStar Raiders enthüllt, das 2017 für PS4, Xbox One und PC herauskommen wird.

RiftStar Raiders – Infos zum Spiel

In RiftStar Raiders tun sich Spieler mit ihren besten Teamkollegen zusammen, um sich gemeinsam ihren Weg durch neun einzigartige Co-op Missionen zu schießen und plündern. Dabei müssen sie gegen die vier tödlichsten Weltraum-Fraktionen antreten, von Piraten-Gangs bis hin zur gefürchteten KI “WarSwarm”, die über ein kollektives Bewusstsein verfügt.

Piloten maximieren ihren Gewinn, indem sie Bares und Perks von ihren Gegnern rauben. Ihre Beute nutzen sie dann, um ihre Schiffe zu pimpen, bessere Waffen und Schilder einzubauen und die Triebwerke anzukurbeln. Dabei können sie mit einer Vielfalt an potentiellen Loadout Kombinationen experimentieren und ihren Spielstil so für jede Mission anpassen. Vom Tank, der Attacke für Attacke wegsteckt, bis hin zum Schiff, das sich auf Team Support konzentriert oder dem Damage Dealer, der immer an vorderster Front kämpft – Spieler müssen zusammenarbeiten, um die beste Strategie für den Squad zu finden.

Aber in RiftStar Raiders geht es nicht nur darum das beste Schiff zu bauen, denn die Spiral Arm Galaxie ist unter imminenter Gefahr einer WarSwarm-Invasion. In der Rolle der berüchtigsten Schmuggler und Kriminellen der Föderation können Spieler nicht nur ihre eigenen Taschen füllen, sondern nebenbei noch die Galaxie retten.