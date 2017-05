Als Teil einer besonderen Werbeaktion erhalten Spieler, die sich zwischen dem 10. und 15. Mai (am 15. Mai nur bis 08:59 Uhr!) in RIFT einloggen die Prophecy of Ahnket-Premium-Erweiterung dauerhaft gratis.

RIFT – Noch mehr Geschenke!

Des Weiteren erhalten sie während dieses Zeitraums das kostenlose „Prophecy of Ahnket-Versteck“, das Belohnungen und Gegenstände aus dem Spiel enthält, wie individuelle Belohnungsladungen für das neue Schlachtzugsystem der Erweiterung. Nach dem Promotions-Wochenende wird Prophecy of Ahnket zum Preis von 19,99 US-Dollar erhältlich sein.

Die drei Gegenstände, die es ursprünglich exklusiv in der Deluxe Edition gab – Ätherischer Drache-Reittier, Asha Cataris Kleider und das Ring of Ahnket-Charakterportät – sind nun im „Paket des Himmlischen Abenteurers“ enthalten. Der Level-65-Boost, den es vormals beim Kauf der Deluxe oder Standard Editionen gab, gibt es nun für 6.000 Credits im RIFT Store.

Kurz nach der Ankündigung der Erweiterung unter dem Namen „Starfall Prophecy“ lernten Trion Worlds die Starfall Education Foundation kennen, eine Wohltätigkeitsorganisation mit dem Ziel, Kindern Lehrmittel durch audiovisuelle Interaktivität zu geringen Kosten oder ganz kostenlos zu stellen. Aus Hochachtung für die Geschichte und den Einsatz der Stiftung haben Trion Worlds beschlossen, den Namen der neuen RIFT-Erweiterung in Prophecy of Ahnket zu ändern.