Nachdem Resident Evil 7 Anfang 2017 erschienen ist, kommt Ende des Jahres die Resident Evil 7 Gold Edition! Und zeitgleich erscheinen zwei weitere Zusatzinhalte.

Resident Evil 7 Gold Edition – End of Zoe und die Rückkehr von Chris Redfield

Capcom kündigte gestern Abend an, dass die Gold Edition am 12. Dezember 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Darin enthalten sind beide „Banned Footage“ DLCs zusammen mit einem neuen DLC namens „End of Zoe“. Darin lernt ihr das schockierende Schicksal von Zoe kennen. End of Zoe gibt es als Teil der Gold Edition oder einzeln zum Preis von 14,99 US-Dollar. Besitzer des Season Passes bekommen den DLC kostenlos.

Außerdem kündigte Capcom den „Not A Hero“ DLC an, der Chris Redfield featured. Auch dieser Zusatzinhalt erscheint zeitgleich mit der Gold Edition, dann aber als kostenloses Update für alle Spieler.

Und hier ist auch die offizielle Beschreibung:

The free Not a Hero DLC sees the return of Resident Evil fan favorite and veteran BSAA soldier Chris Redfield. Taking place after the horrific events that befell Ethan Winters in Resident Evil 7 biohazard, Not a Hero brings a brand new experience playing as Chris to face new threats not met in the main game. As a member of New Umbrella, Chris and team quickly set up a strategy to counter this latest threat. Will Chris once again solve the mystery of this latest outbreak and make it out of the plantation’s dungeons alive?