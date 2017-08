Ubisoft kündigte heute an, dass Operation Blood Orchid, die zweite Year-2-Karte von Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege am 29. August für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC veröffentlicht wird. Nachdem in den letzten drei Monaten die Verbesserungen des Spielerlebnisses im Fokus standen, kommen nun wieder neue Inhalte. Das Update umfasst eine neue kostenlose Karten, drei brandneue Operator – zwei aus Hong Kong und einer aus Polen – sowie eine ganze Reihe von Anpassungsgegenständen.

Rainbow Six: Siege – eSport-Finale auf der gamescom 2017

Die drei neuen Operator werden für Season Pass-Besitzer ab dem 29. August und für alle Spieler ab dem 5. September verfügbar sein.

Am 25. und 26. August treten die acht besten Teams aus Europa, Nordamerika und Lateinamerika in der ESL-Arena auf der gamescom in Köln gegeneinander an, um sich den Pro League Champion-Titel der 2. Season von Year 2 und das Preisgeld von insgesamt 237.500 US-Dollar zu sichern.

Das Saisonfinale verspricht spannend zu werden. Die neuen Inhalte werden in den Live-Shows enthüllt, es wird Entwickler- und Community-Diskussionsforen geben und die erste Demo zur neuen Blood Orchid-Karte gezeigt.

Das sind die teilnehmenden Teams: