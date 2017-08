Rainbow Six Siege nächster Patch sorgt für eine neue Struktur und wird dementsprechend riesig sein.

Rainbow Six Siege – Neue Struktur

Die Entwickler von Ubisoft haben in einem Blog Post erklärt was dieser Patch bewirkt und warum der Download so massiv ist. Zumindest ist schon mal die Größe des Patchs bekannt, jedoch kann es zum Release noch etwas variieren. Der Patch ändert auch, wie wir die Updates in Zukunft erhalten. Das ist der Grund warum eine „signifikante Zahl an existierenden Data Forges“ ersetzt werden müssen.

Ein Forge ist ein komprimiertes Archiv, welches Spieldaten beinhaltet. Das Spiel nutzt dieses System, da es meint, dass ihr Daten austauschen könnt ohne den Forge zu ersetzen. Als Nachteil braucht es aber deutlich mehr Speicherplatz als nötig. Laut dem großen Download werden auch viele Spieltexturen im Patch Y2S3.0 geändert. Das heißt mehr zusammengefasste und kleine Dateien auf eurer Festplatte.

„Durch das Zusammenfassen unserer Patches und Daten haben Spieler eine geringere Suchzeit, was schnellere Ladezeiten für alle Spieler bedeutet,“ liest sich im Blog Post. „Auf dem PC ist es schwierig die Reduktion der Ladezeit in Prozenten anzugeben durch die unterschiedliche Hardware. Bei Konsolen dagegen sollte die Ladezeit für Matches knapp 10% schneller sein.“

Ubisoft nimmt die Chance gleich mit und verändert den Kompressionsalgorithmus. Dadurch sollen die zukünftigen Patches 12-15% kleiner und schnellere Ladezeiten haben. Der Patch unterscheidet sich zwischen PC und Konsolte von der Größe her, das lingt am HD Texture Pack. Ubisoft sagt es ist das Ergebnis der Anpassung der Texturqualität über die PC Plattform hinweg.

Von geringer bis zu hoher Grafik sehen alle Charaktere und die Umgebung bald besser aus als aktuell. „Das erneuerte Ultra HD Texture Pack für den PC ist effektiv eine unskalierte Quelle unserer Texture UV Maps,“ betont der Blog.

Update Y2S3.0 von Rainbow Six Siege hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum.