Ubisoft kündigte heute den Start der neuen Rainbow Six Lounge Series an. Nachdem die spannenden Matches der Rainbow Six Pro League vorüber sind, geht die erfolgreiche, nationale Turnierserie nun in die dritte Runde.

Rainbow Six Lounge Series – Infos zur dritten Runde

Das Besondere an der Rainbow Six Lounge Series ist die Tatsache, dass neben Profi-Spielern auch Amateur-Teams um einen Platz im Turnier antreten können. Die Anmeldung zu diesem Turnierformat steht somit allen interessierten Teams offen, die sich an zwei „Open Qualifier“-Tagen beweisen möchten. Die erste Qualifikation findet am 6. September ab 19 Uhr statt, gespielt wird auf dem PC.

Die Anmeldung zur Rainbow Six Lounge Series erfolgt über die offizielle Homepage. Dort finden sich ebenfalls die offiziellen Teilnahmebedingungen sowie das Regelwerk. Der gesamte Turnierablauf ist wie folgt:

Vorrunde

6. September – Open Qualifier #1

8. September – Open Qualifier #2

13. September – Spiele Gruppe A

15. September – Spiele Gruppe B

20. September – Spiele Gruppe C

22. September – Spiele Gruppe D