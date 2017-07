Nach zwei Wochen voller spannender Qualifikationsmatches in den neuen Quake Champions-Spielmodi Duell und Sacrifice rücken die besten Spieler in die nächste Runde der Quake World Championships vor.

Quake Champions – Halbzeit in der Championship

Halbzeit! 32 Duell-Spieler aus Europa und Nordamerika sowie acht europäische Teams haben sich für die regionalen Finals qualifiziert.

Ab heute überträgt Twitch die Partien live.

Am 05. und 06. August geht der Kampf um eine Million Dollar Preisgeld mit den regionalen Finals in die nächste Runde, gefolgt von den globalen Finals auf der Hauptbühne der QuakeCon in Dallas, Texas, vom 24. bis 26. August.