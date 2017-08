Toxic Games kündigte heute an, dass Q.U.B.E. 2 Anfang 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC freigegeben wird. Q.U.B.E. 2 wird gleichzeitig für alle Plattformen freigegeben und ist die Fortsetzung des mehrfach prämierten narrativen Rätselspiels in der Ich-Perspektive – Q.U.B.E.: Director’s Cut.

Q.U.B.E. 2 – Infos zum Spiel

Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Amelia Cross, eine britische Archäologin, die auf einem ungewöhnlichen außerirdischen Planeten aufwacht. Mit Hilfe einer weiteren Überlebenden, Emma, wird sie mit den herausfordernden Rätseln des Q.U.B.E., einer bewussten monolithischen Struktur im Herzen des Spiels, konfrontiert. Das Q.U.B.E. nutzt außerirdische Technologie, dank welcher es in der Lage ist, eine endlose Anzahl von Rätseln in einer sich ändernden Umgebung zu erschaffen. Amelia wird dieser außerirdischen Struktur gegenübertreten müssen, um einen Weg nach Hause finden zu können. Q.U.B.E. 2 ist eine Kombination aus anregender Handlung, eindrucksvollem Sounddesign, Musik vom für BAFTA nominierten Komponisten David Housden, Charaktere mit eigener Stimme und wunderschöner von Unreal Engine 4 angetriebener Graphik. Q.U.B.E. 2 hat den Outstanding Gameplay und Game of the Year Award von Reboot Develop 2016 gewonnen und ein tolles, durchdachtes Puzzlespiel, eingeflochten in eine menschliche Geschichte.

Der Titel wird Anfang 2018 für PC über Steam und Windows 10 Store, für PlayStation 4 über PlayStation Store, für Xbox One über Xbox Store eingeführt.