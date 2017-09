Mit dem brandneuen Puzzle Fighter kommt der Nachfolger eines der erfolgreichsten Puzzle Games aller Zeiten für Mobilgeräte.

Puzzle Fighter – Infos zum Spiel

Von Grund auf neu von Capcom Vancouver entwickelt, bietet das klassische Arcade-Puzzle Game einen modernisierten Look und neue Features für iPhone-, iPad- und Android-Geräte. Das Spiel wird in Kürze per Soft Launch in ausgewählten Ländern veröffentlicht und kann unter folgendem Link kostenlos heruntergeladen werden. Die weltweite Veröffentlichung ist für Ende 2017 geplant, Vorregistrierungen sind auf der offiziellen Website möglich.

Puzzle Fighter bietet eine Zusammenstellung legendärer Charaktere aus beliebten Capcom-Spielen. Fanlieblinge wie Ryu, Ken oder Chun-Li (Street Fighter), X (Mega Man), Morrigan (Darkstalkers), Frank West (Dead Rising) und Weitere werden mit Sprachausgabe und cinematischen Special Moves zum Leben erweckt. Spieler erstellen sich aus einem Haupt- und zwei Support-Charakteren ihr Team mit eigenen Stärken und Vorzügen, und erleben mit ihnen explosive Action. Einfach zugängliches, aber gleichzeitig süchtig machendes Gameplay ermöglicht es Spielern, epische Combos auszulösen, um ihre Feinde auszuschalten. Aufregende Echtzeit-Matches, vielfältige Einzelspieler-Optionen und eine Menge freischaltbarer Inhalte erwarten Spieler in diesem ultimativen Puzzlekampf.