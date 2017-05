Wer schon immer den unbändigen Drang verspürt hat, bunte Steinchen zu stapeln und nach Farbe zu sortieren, der landet am 28. April 2017 im Siebten Steinchen-Himmel. An diesem Tag erscheint Puyo Puyo Tetris in Europa.

Puyo Puyo Tetris – Infos zum Spiel

Der farbenfrohe Puzzle-Cocktail ist vollgepackt mit einer bunten Mischung verschiedener Spielmodi und Multiplayer-Varianten, die auf erfrischende Art die beiden Spieleklassiker vereinen. Die Herausforderungen garantieren nicht nur für Spielspaß, sondern werden manch einem Puzzle-Veteranen im Kampf um die Krone den Schweiß auf die Stirn treiben.

Puyo Puyo Tetris bietet einen verrückten Abenteuermodus für Solisten, der die Spieler tief in dieses einzigartige Universum aus Puyo Puyo und Tetris entführt. Wer sich lieber mit Freunden in packenden Duellen misst, der wird hier ebenso fündig, wie Spieler, die ihr Können lieber gegen die CPU messen.

Die irrwitzigen Multiplayer-Herausforderungen im Überblick: