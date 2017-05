Während eines Presse-Events hat NIS America verkündet, dass Psycho-Pass: Mandatory Happiness auch für den PC erscheint. Zudem gibt es eine englische Lokalisierung für das Spiel.

Psycho-Pass: Mandatory Happiness – Am 24. April via Steam

Dabei erscheint das Spiel am 24. April 2017 via Steam. Ursprünglich für PS4 und Vita erschienen, schickt euch die Visual Novel in die Rolle zweier Charaktere. Da wäre Takuma Tsurugi und der Inspektor Kugatachi Nadeshiko. Beide haben verschiedene Fälle zu lösen, in denen sie mit ihrer Vergangenheit abschließen müssen.

Das Spiel erlaubt es euch, mehrere Optionen bei der Lösung von Fällen zu wählen. Wir haben das Spiel getestet – unseren Artikel lest ihr hier.

