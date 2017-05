Bei Prey soll dasselbe wie in Dishonored 2 nicht passieren. Dishonored 2 war eins der besten Spiele letztes Jahr, wenn ihr es nicht gerade am PC gespielt habt. Falls doch, erinnert ihr euch bestimmt an den Launch, der nicht gerade gut lief.

Prey – Keine Startschwierigkeiten

Da es zu Beginn solche Probleme mit Dishonored 2 gegeben hat, sind nun einige Spieler misstrauisch wegen den Entwicklern (Prey wird aber von einem Zweitstudio in Austin produziert, welches nicht an Dishonored 2 beteiligt war). Der Titel soll zudem in wenigen Tagen, am 5. Mai 2017 für PS4, PC und Xbox One erscheinen.

Laut Arkane Creative Director Raphael Colatonia weiß das Team genau wegen den Problemen Bescheid. Daher arbeiten sie „doppelt so gründlich“ beim Testen, damit so etwas nicht mit Prey passiert.

Diesmal ist Colatonia sicher, dass der gleiche Fehler nicht nochmal passiert. Das Spiel ist diesmal kein Port von der Konsole auf den PC. Er fügt außerdem folgendes hinzu:

„Diesmal wissen wir, was mit Dishonored 2 passiert ist und sind doppelt so gründlich, damit das Spiel flüssig läuft. Zu diesem Zeitpunkt ist das Spiel komplett bereit, aber genau das haben wir die letzten Monate getan – viel testen mit verschiedenen Einstellungen, um sicher zu sein, dass es läuft. Wir sind ziemlich zuversichtlich. Doch man weiß nie, aber wir sind trotzdem sehr zuversichtlich.“

Wir sollten auch im Kopf behalten, dass Dishonored 2 in der hauseigenen Void Engine entwickelt wurde und Prey dagegen in der CryEngine 3. Prey erscheint am 5. Mai 2017 für PS4, PC und Xbox One, wie bereits oben genannt.

Quelle