Während des heutigen Nintendo Direct stellten The Pokémon Company International und Nintendo ein New Nintendo 2DS XL-System im Pokémon-Design, weitere Einzelheiten zu den Spieltiteln Pokémon Ultrasonne Ultramond sowie eine besondere Celebi-Verteilung vor.

Pokémon Ultrasonne Ultramond – Necrozma ist böse!

Bei dieser Gelegenheit wurde enthüllt, dass es sich bei den geheimnisvollen Pokémon, die auf der Verpackung von Pokémon Ultrasonne Ultramond abgebildet sind, in Wahrheit um zwei Formen von Necrozma handelt. Nachdem es sich in Pokémon Ultrasonne des Legendären Pokémon Solgaleo bzw. in Pokémon Ultramond des Legendären Pokémon Lunala bemächtigt hat, nimmt Necrozma die Form Necrozma (Abendmähne) respektive Necrozma (Morgenschwingen) an. Erstere ist imstande, sich Solgaleos einzigartiger Attacke Stahlgestirn zu bedienen, während Letztere in der Lage ist, Lunalas Vorzeigeattacke Schattenstrahl zum Einsatz zu bringen. Zusätzlich zu diesen neuen Formen von Necrozma wurden mit UB Mauerwerk und UB Detonation zudem zwei neue Ultrabestien vorgestellt. Einzelheiten zu diesen geheimnisvollen Wesen werden zu einem späteren Zeitpunkt preisgegeben.

Das besondere Wuffels, das für Frühkäufer der Spiele als Geschenk erhältlich ist, kann sich zu Wolwerock in der neuen Zwielichtform entwickeln und beherrscht editionsspezifisch unterschiedliche Attacken. In Pokémon Ultrasonne ist es imstande, die Attacke Feuerzahn einzusetzen, während ihm in Pokémon Ultramond indes Donnerzahn zur Verfügung steht. Es ist außerdem mit einem Fokus-Band ausgestattet und beherrscht die Attacke Goldene Zeiten, mit der nach einem Kampf doppelt so viel Preisgeld wie sonst eingeheimst werden kann. Mit Fataler Steinregen wurde zudem eine neue exklusive Z-Attacke vom Typ Gestein für Wolwerock enthüllt, mit der sich diverse Feldeffekte aufheben lassen. Um diese Attacke einsetzen zu können, muss man einem Wolwerock zunächst die Attacke Steinkante beibringen und ihm anschließend den Z-Kristall Wolwerockium Z zum Tragen geben. Diese Z-Attacke kann übrigens von allen drei Formen Wolwerocks, Tag-, Nacht- und Zwielichtform, eingesetzt werden.

Ein New Nintendo 2DS XL-System im Pokémon-Design wurde ebenfalls enthüllt. Es weist ein Pokéball-Motiv mit dreidimensionaler Nachbildung des Pokéball-Knopfes in der Mitte des Systems auf und kommt am 17. November in den Handel.

Am 22. September werden mit Pokémon Goldene Edition und Pokémon Silberne Edition zwei Spieltitel für die Nintendo 3DS Virtual Console weltweit via Nintendo eShop veröffentlicht. Zudem kann eine begrenzte Anzahl an Handelsversionen der beiden Spieltitel mit Verpackung samt digitalem Downloadcode im Einzelhandel und online bezogen werden.

Fans, die Pokémon Goldene Edition oder Pokémon Silberne Edition vor dem 21. September 2018 entweder als Handelsversion oder als Downloadversion über den Nintendo eShop käuflich erwerben, erhalten einen Seriencode, über den sie das Mysteriöse Pokémon Celebi für ihre Ausgabe von Pokémon Sonne, Pokémon Mond, Pokémon Ultrasonne oder Pokémon Ultramond in Empfang nehmen können.