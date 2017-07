Die Pokémon GO App lief während des Events nicht gerade gut, aber trotzdem hat Niantic ordentlich Geld gemacht.

Pokémon GO – Guter Umsatz

Allein am Sonntag den 23. Juli soll das Spiel weltweit einen Umsatz von 5,8 Millionen $ gemacht haben, laut der Mobile Analyst Firma Sensor Tower.

Das ist der größte Tagesumsatz seit dem Startfenster von Pokémon GO, wo die Umsätze unglaublich waren. Laut einem Bericht ist das Spiel aktuell auf Platz 1 der meisten Umsätze auf dem iPhone in 23 Ländern. Damit ist die App auch wieder nach ganz oben im US Store gerutscht. Das ist das erste Mal seit April.

Dieser riesige Sprung, entstand durch das Einführen von legendären Pokemon seitens Niantic. Leider traf dieses Update auch auf ein sehr schlechtes erstes Pokemon Go Fest Event. Da die App während des Events so eine schlechte Performance hatte, hat Niantic allen Teilnehmern eine Entschädigung gegeben. Zusätzlich denkt Niantic nun über neue Events besser nach, um solche Probleme zu vermeiden.

Dass das letzte Event so schlecht lief, scheint zwar dafür zu sorgen, dass einige denken es spielt kaum einer noch diesen Titel, aber so sieht es nicht aus. Die Umsätze sprechen ganz andere Worte.