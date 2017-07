Wenn ihr gedacht habt, dass Lugia, Arktos, Zapdos und Co für immer und ewig in den Arenen von Pokémon GO auf euch warten – ihr liegt falsch. Tatsächlich verschwindet Arktos schon sehr bald!

Pokémon GO – Rotationssystem? Event-basiert?

Wenn ihr bisher nicht dazu gekommen seid, Lugia oder Arktos zu fangen, dann solltet ihr euch zumindest für das zuletzt genannte Pokémon ranhalten. Dann der Eisvogel ist nur noch bis zum 31. Juli verfügbar. Wann er dann wieder zurückkehrt? Das hat Niantic nicht verraten. Stattdesen aber gibt es die Termine für Zapdos und Lavados.

Und hier ist der Zeitplan:

Arktos (Team Mystic): Verfügbar bis Monday, July 31

Lavados (Team Valor): Verfügbar vom July 31 – August 7

Zapdos (Team Instinct): Verfügbar vom August 8-14

Wenn ihr euch fragt: „Was ist mit Ho-oh?“ – gute Frage! Bisher gibt es keine Informationen zum Regenbogen-Pokémon.