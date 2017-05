In diesem Winter ist es jetzt in Europa ein bisschen einfacher geworden, Pokémon in Pokémon GO zu finden. Am 18. Februar werden Niantic in 10 Ländern Europas zusammen mit ihrem ersten europäischen Partner, Unibail-Rodamco, in 58 Einkaufs- und Destinationcentern zusätzlich neue PokéStops und Arenen einrichten.

Pokémon GO – Wenige Stationen in Deutschland

In jedem Destinationcenter kommen in öffentlichen Bereichen, sozialen Treffpunkten und frei zugänglichen Kunstwerken 10 – 15 neue PokéStops und Arenen hinzu. So können Trainer in diesen kalten Wintermonaten Pokémon GO nicht nur im Warmen spielen, sondern lassen das Einkaufen gleichzeitig zu einem unterhaltsamen, geselligen und energiereichen Erlebnis werden.

Hierzulande gibt es nur 25 Shopping-Center des Partners. Wenn ihr also in Düsseldorf, Köln, Berlin und anderen Großstädten lebt, habt ihr Glück.