Die ersten Pokémon GO Safari Zone Events in Europa starten bald. Am 16. September finden die offiziellen Pokémon GO Safari Zone Aktionen in den Unibail-Rodamco Einkaufszentren rund um das Centro in Oberhausen (Deutschland), Les Quatre Temps in Paris (Frankreich) und LaMaquinista in Barcelona (Spanien) statt.

Pokémon GO – Fangt Shiny Pokémon und mehr!

Bei jedem Pokémon GO Safari Zone Event erhalten Trainer eine In-Game-Medaille und spezielle 2km-Eier von den verschiedenen PokéStops, die sich in jedem dieser Einkaufszentren befinden. Lockmodule werden bei der Veranstaltung den ganzen Tag bei jedem PokéStop aktiv sein, um gemeinsam Pokémon zu fangen, darunter Kangama, Chaneira, Larvitar und viele mehr. Trainer in der Gegend können sogar Schillernde Pikachu, Schillernde Karpador und verschiedene Formen von Ikognito antreffen. Damit alle Trainer gleich viel Spaß bei diesen Events haben können, wird es keine Arena- und Raid-Kämpfe in diesen Einkaufszentren während der Veranstaltungen geben.

Auf den Safari Zone Events haben Trainern die Gelegenheit sich mit Gleichgesinnten zu treffen und in den Team-Lounges auszutauschen. Als Belohnung für die Teilnahme an den Aktivitäten erhalten Trainer außerdem Trainer-Kits. In jedem der teilnehmenden Einkaufszentren werden ausgewählte Geschäfte besondere Angebote für Pokémon GO-Trainer anbieten. Trainer können in Kürze kostenlose, nicht übertragbare Tickets für jedes der am 16. September stattfindenden Pokémon GO Safari Zone Events reservieren. Um einen QR-Code zu erhalten, der für die Teilnahme am Event erforderlich ist, muss die Person mit der Reservierung über 13 Jahre alt sein und einen gültigen Lichtbildausweis bei sich haben.

Aber auch Trainer, die keine Tickets zu den Events in den Einkaufszentren ergattern können, werden die Möglichkeit haben, die verschiedenen Pokémon des Pokémon GO Safari Zone Events in den Städten der jeweiligen Einkaufszentren zu entdecken und zu fangen. So soll jeder die Möglichkeit bekommen, diese tollen Städte bei seiner Suche nach Pokémon zu erkunden. Neuigkeiten bezüglich der Ticketreservierung für das Pokémon GO Safari Zone Event in Oberhausen (Deutschland), Paris (Frankreich) und Barcelona (Spanien) am 16. September, gibt es auf der Facebook-Seite des jeweiligen Einkaufszentrums.

Zudem gibt Niantic Inc. die neuen Termine für die Pokémon GO Safari Zone Events in Dänemark, der Tschechischen Republik, Schweden und den Niederlanden bekannt:

7. Oktober 2017

Fisketorvet — Kopenhagen (Dänemark)

Centrum Cerny Most — Prag (Tschechische Republik)

14. Oktober 2017