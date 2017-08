Niantic hat es nach schweren Anfangsproblemen endlich geschafft, einen halbwegs gesunden Strom an Inhalten für Pokémon GO zu liefern. Und die neuesten APK-Daten offenbaren: Es gibt nicht nur Neuheiten bei Inkubatoren und Raids, sondern auch schon bald die dritte Generation an Pokémon!

Pokémon GO – 135 neue Pokémon gesichtet

Die Dataminer bei The Silph Road haben herausgefunden, dass die APK-Version 0.71.0 bereits alle 135 Gen 3 Pokémon enthält. Insgesamt gibt es 73 neue Bonbon-Typen, wobei viele Sound-Dateien noch fehlen. Zudem gibt es keine Move-Sets und Animationen für die Pokémon. Bis diese also erscheinen, könnte es noch eine Weile dauern.

Wenn man aber den Verlauf von Gen 2 betrachtet: Zwischen dem Datamining von Gen 2 und dem Release lagen drei Monate. Es könnte also gut sein, dass sich dieses Muster wiederholt und wir Gen 3 im November oder Dezember fangen dürfen.

Ansonsten lässt sich in den Dateien noch ein Super Inkubator finden, der Eier vermutlich schneller als das reguläre Modell schlüpfen lässt. Ebenfalls befindet sich das „Exclusive Raids“ Feature drin, wo ihr Embleme sammelt und andere Raid-bezogene Gegenstände bekommt. Zudem gibt es kleine Änderungen an den Timern, Spawns und der Nutzerzahl in der Lobby.