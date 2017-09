Pokémon GO bekommt irgendwann in absehbarer Zeit die Funktionen, Pokémon zu tauschen oder gegen andere Trainer zu kämpfen. Wann? Das ist nicht bekannt. Doch der CEO von The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, sprach über die Fortschritte des Mobile Spiels mit Bloomberg. Demnach habe man „erst 10 Prozent des Potenzials ausgeschöpft„.

Pokémon GO – Viel Luft nach oben

„In naher Zukunft wollen wir fundamentale Pokémon-Erfahrungen wie den Tausch und Peer-to-Peer Kämpfe einführen, nebst anderen Dingen„, sagte er. Diese Kernelemente gibt es in jedem einzelnen Pokémon-Spiel, das bisher auf den Markt kam. Und auch der Mobile-Hit soll Gebrauch davon machen.

Aktuell müssen Spieler teilweise zu speziellen Locations gehen, um Pokémon zu fangen. „Wenn du an eine Küste gehst, fängst du Wasser-Pokémon„, sagt Ishihara. Aber er erklärte auch, dass nicht alle Pokémon an die Geo-Location gebunden sein können. „Wenn du ein Elektro-Pokémon hast wie etwa Pikachu, dann sollte dieses in der Nähe von Kraftwerken sein. Und dann stellst du dir automatisch die Frage: ‚Ist das eine gute Idee? Ist es überhaupt sicher?‘“ Natürlich lautet die Antwort darauf nein.

Zuvor kündigte Niantic an, dass der Handel nur dann funktionieren soll, wenn zwei Spieler nah beieinander sind. Sobald es konkrete Infos dazu gibt, lassen wir es euch wissen!