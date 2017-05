Pokémon GO – 3,5 Jahre Haft für russischen Youtuber?

Mütterchen Russland versteht keinen Spaß, wenn es um Blasphemie und die Kirche geht. Ein Pokémon GO Youtuber hatte im vergangenen Jahr einen Beitrag veröffentlicht. Darin erklärte er die Absurdität hinter dem Gesetz in Russland, wonach Spieler des Mobile-Spiels bis zu drei Jahren Haft erwarten müssen, wenn sie in einer Kirche zocken. Oder sehr hohe Geldsummen an Strafe zahlen müssen.

Pokémon GO – Böses Nachspiel

„Handlungen, die die Gefühle der Gläubigen angreifen„, heißt es im Gesetz, die „schädigend für die gesamte Gesellschaft sind, indem sie einen Konflikt von innen heraufbeschwören„. Das Gesetz trat 2013 in Kraft, nachdem Pussy Riots Anti-Puton Protestkonzert in Moskaus Savour Cathedral stattfand. Die Straftat kann mit einer Zeit im Gefängnis enden. Zum ersten Mal wurde es im März 2016 angewendet, also nur wenige Monate vor dem Video des Youtubers namens Ruslan Sokolovsky.

Nach dem Intro begibt er sich in die Kirche von All Saints in Yekaterinburg, die zeitgleich eine Arena ist. Am Ende bringt er noch einen Witz über Jesus und wenig später darf er sich mit Gesetzeshütern herumschlagen. Diese unterstellen ihm, religiöse Hassreden zu performen, sodass er in Gewahrsam kam. Damals hatte er noch Glück, denn nach einem kurzen Aufenthalt durfte er wieder auf freien Fuß, musste allerdings Hausarrest absitzen – so Reuters.

Jetzt aber ist der Fall vor Gericht gelandet und der Staatsanwalt spricht Sokolovsky schuldig. 3,5 Jahre soll er hinter schwedische Gardinen. „Ich bin schockiert„, sagt Sokolovsky. „Ich war im Gefängnis, drei Monate lang. Und das ist wie die Tür zur Hölle. Ich halte mich nicht für einen Extremisten, vielleicht bin ich ein Idiot, aber in keiner Art und Weise ein Extremist.“

Das finale Urteil findet am 11. Mai 2017 statt.

