Wenn ihr kein aktives PlayStation Plus Abo habt, dann habt ihr nächste Woche die Chance, es gratis zu testen!

PlayStation Plus – Vom 22. Februar bis 27. Februar kostenlos

Dabei bestätigte Sony, dass ihr ab dem 22. Februar, 11 Uhr deutscher Zeit, bis zum 27. Februar 2017 (00:59 Uhr deutscher Zeit) den Dienst verwenden könnt. Damit dürft ihr also auch an Mehrspieler-Partien teilnehmen.

Ihr müsst nicht einmal irgendwas am Account machen, denn die Testwoche ist einfach so da! Und solltet ihr Gefallen an PS Plus finden und Mitglied werden, erwarten euch jeden Monat zwei PS4-Spiele monatlich sowie exklusive Rabatte im PlayStation Store!

Quelle