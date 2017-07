Nachdem Microsoft bereits die anstehenden Spiele für Games with Gold verkündete, legt Sony nun nach. Was erwartet PlayStation Plus Abonnenten im August 2017?

PlayStation Plus – Im August mit Just Cause 3, Assassin’s Creed: Freedom Cry und mehr!

Der August wird richtig heiß! Und das nicht nur in der realen Welt, sondern auch auf eurem TV. Sony liefert euch nämlich zwei herausragende Spiele. PS4-Gamer kommen in den Genuss von Just Cause 3 und Assassin’s Creed: Freedom Cry. Zudem bekommt ihr „That’s You! spendiert. Auf PS3 freut ihr euch über Super Motherload und Snake Ball. Vita-Spieler erhalten Downwell und Level 22.

Und hier ist auch die praktische Übersicht: