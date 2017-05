Sony gab heute bekannt, dass sie PlayStation Now auf PlayStation 3, Vita und einigen TV-Modellen nicht mehr anbieten.

PlayStation Now – Ab 15. August endet der Dienst auf den Geräten

Dabei wurde der 15. August 2017 als Abschalt-Termin für die besagten Plattformen genannt. Diese Entscheidung habe man „nach langer Überlegung“ getroffen. Das Ziel: Ein Wechsel des Fokus auf die PlayStation 4 und den PC, um „die Nutzererfahrung zu verbessern“.

Die folgenden Geräte werden nicht mehr unterstützt:

PlayStation 3

PlayStation Vita and PlayStation TV

All 2013, 2014, 2015 Sony Bravia TV models

All Sony Blu-ray player models

All Samsung TV models

2016 models of Sony Bravia TVs (on April 1, 2017)

Immerhin: Sämtliche PS Now Speicherstände bleiben in der Cloud und können via PS4 und PC abgerufen werden. Zudem verweist Sony auf das automatische Re-Abonnement, welches deaktiviert werden muss.

