Sony Interactive Entertainment hat heute das August Update für PlayStation Now enthüllt. Mit dabei sid 19 neue PS4-Spiele für den Service.

PlayStation Now – Mit LEGO Batman und Tearaway Unfolded

Das Update in diesem Monat besteht hauptsächlich aus kleineren Spielen wie Fluster Cluck und The Last Tinker: City of Color. Die größten Titel sind zweifelsfrei LEGO Batman 3: Beyond Gotham und Tearaway Unfolded.

Und hier ist die Liste:

Back to Bed

Blazerush

The Book of Unwritten Tales 2

Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus

Goosebumps: The Game

Farming Simulator 15

Fluster Cluck

Ironcast

Jumpjet Rex

Last Tinker: City of Colors

Legend of Kay

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

Leo’s Fortune

OlliOlli

OlliOlli 2

Pure Chess

Tearaway Unfolded

Q*Bert Rebooted

Velocibox