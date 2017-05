Sony hat gestern gleich 12 neue Spiele für seinen Cloud-Streaming-Dienst PlayStation Now hinzugefügt. Dabei stammen alle Titel von Koei Tecmo, sodass insgesamt mehr als 450 Spiele zur Verfügung stehen.

PlayStation Now – Yaiba Ninja Gaiden Z, Ninja Gaiden 3 und mehr

Bei den neuen Spielen handelt es sich um: Dynasty Warriors 6 Empires, Bladestorm: The Hundred Years War, Warriors: Legends of Troy, Samurai Warriors 4, Ar Nosurge: Ode to an Unborn Star, Quantum Theory, Yaiba Ninja Gaiden Z und Ninja Gaiden 3.

AUßerdem hat Sony nochmal daran erinnert, dass zahlreiche andere Spiele verfügbar sind. Und dazu haben sie eine Liste der „beliebtesten Spiele auf PlayStation Now im Januar“ veröffentlicht.

Red Dead Redemption

Tekken Tag Tournament 2

The Last of Us

Mortal Kombat

WWE 2K15

Mafia II

Injustice Gods Among Us

NBA 2K14

Sid Meier’s Civilization Revolution

Dark Souls II

Wheel of Fortune

Sonic Generations

Batman: Arkham Origins

BEYOND: Two Souls

Saint’s Row IV

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Jeopardy

Saint’s Row 2

Lego Batman 2: DC Super Heroes

Tomb Raider

Catherine

Uncharted 3: Drake’s Deception

God of War III

Dead to Rights Retribution

Ultra Street Fighter IV

The Sly Collection

God of War Ascension

Greg Hastings Paintball 2

Farming Simulator 15

Nach wie vor gibt es keine Infos zum Start des Dienstes in Deutschland. Aufgrund des schleppenden Netzausbaus und der benötigten Breitbandgeschwindigkeit (50MBit+) könnte es dieser Service auf Dauer nicht in die hiesigen Gefilde schaffen.