PlayStation 5 – Release schon nächstes Jahr?

Bei Sony ist es in den vergangenen Wochen verdächtig still geworden, findet ihr nicht? PlayStation 5 – oder was auch immer der Name der nächsten Konsole ist – könnte schon früher erscheinen als gedacht.

PlayStation 5 – Schon Ende 2018?

Demnach schreibt der Analyst von Macquarie Capital Securities, Damian Thong, dass die kommende Konsole schon vor Ende 2018 erscheint. Da wir eigentlich solch absurden Gerüchte nicht veröffentlichen, wollen wir uns kurz erklären. Thong hatte schon zuvor sehr präzise die Veröffentlichung von PlayStation 4 Pro und der PlayStation 4 Slim vorausgesagt.

Seine neueste Prognose veröffentlichte er im Wall Street Journal in Anbetracht der neuesten Geschäftsergebnisse von Sony. Wenn die neueste Konsole wirklich schon 2018 erscheint, dann sollte uns eine Enthüllung in den kommenden Monaten bevorstehen. Vielleicht hat Sony ja auf der E3 2017 ein Ass im Ärmel.

Dennoch wirkt es auf uns höchst unwahrscheinlich, dass Sony schon kommendes Jahr eine neue PlayStation veröffentlicht. Die PS4 Pro ist nämlich nicht einmal ein Jahr alt.

