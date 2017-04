PlayStation 4 – Über 60 Mio. Mal ausgeliefert

Sony Corp. hat heute seine Geschäftsergebnisse für das Fiskaljahr 2016 verkündet, das am 31. März 2017 endete. Zudem gibt es die Daten für das vierte Quartal des abgelaufenen Fiskaljahres (01. Januar bis 31. März 2017).

PlayStation 4 – Stattliche Zahlen

Wenn ihr mit Konzernergebnissen etwas anfangen könnt, solltet ihr euch diese beiden Abbildungen ansehen. Hier seht ihr die Umsätze aus operativer Tätigkeit sowie grundsätzliche Aufwände im Jahresvergleich. Das zweite Bild zeigt die Ergebnisse für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2016.

Darüber hinaus haben wir auch ein Update über die PS4-Auslieferungen erhalten. Demnach konnte man im gesamten Fiskaljahr 2016 20 Millionen Konsolen an den Handel ausliefern. Damit sind inzwischen 60 Millionen Einheiten im Umlauf. Zudem konnte Sony höhere Umsätze in der Game & Network Services Sparte erzielen, indem es die Produktionskosten für die PS4 stetig senken konnte. Die Preissenkung wiegt die Einsparungen aber auch wieder zum Teil auf.

Und wie es sich für einen guten Konzernabschluss gehört, gibt es am Ende auch eine Prognose für das neue Fiskaljahr, welches am 31. März 2018 endet. Demnach plane man eine Erhöhung der Umsätze um Game & Network Services Segment (15,6 Prozent). Zudem wolle man weitere 18 Millionen PlayStation 4 Konsolen ausliefern. Damit klettert die Zahl an Konsolen auf 78 Millionen bis zum 31. März 2018.