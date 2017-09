PlayerUnknown’s Battlegrounds ist ein sehr sehr berühmtes Spiel. So berühmt, dass sich PUBG über 10 Millionen Mal seit dem Steam Early Acces am 23. März verkauft hat.

PlayerUnknown’s Battlegrounds – Ordentliche Zahlen

PlayerUnknown’s Battlegrounds hat sich nicht nur 10 Millionen Mal verkauft, sondern hat auch einen neuen Rekord an gleichzeitigen Spielern. Der neue Höhepunkt liegt bei über 970.000 Spielern, während der PUBG Invitational auf der gamescom 2017, die gut ankam. Laut Bluehole, haben sie die Invitational auf neun Streamingplattformen ausgestrahlt. Die offiziellen Kanäle auf Twitch haben dabei am ersten Tag 536.000 Zuschauer gehabt. Dabei handelte es sich um Competition Matches im PUBG Solo Mode. Auf PandaTV war der Höhepunkt bei 5,6 Millionen am selben Tag.

Insgesamt waren es 92 Spieler aus 19 verschiedenen Ländern der Welt. Diese haben in den Modi: Solo, Duo, Duo First-Person Perspective und Squad gegeneinander im Invitational gespielt.

Falls ihr noch nichts von dem Titel gehört habt, was quasi unmöglich ist, dabei handelt es sich um einen Last-Man-Standing Shooter. Die Spieler werden von einem Flugzeug runtergeworfen und kämpfen ums Überleben. Auf ihrer Reise sucht ihr nach guten Waffen, Autos und anderen nützlichen Gegenständen. Zu guter Letzt ist eure Aufgabe zu überleben. Viel Glück damit, es ist nicht einfach.

PlayerUnknown’s Battlegrounds ist aktuell im Steam Early Access und nur dort erhältlich. Ende des Jahres soll es aber auch für Xbox One als Teil des Xbox Game Preview Programs erscheinen. Die finale Versionen erscheint Anfang 2018 für Xbox One und Xbox One X.