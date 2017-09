Entwickler Bluehole Studios PlayerUnknown’s Battleground hat Mal wieder die Anzahl der gleichzeitigen Spieler gesteigert.

Kürzlich hat der beliebte Multiplayer Shooter erst einen neuen Rekord auf Steam geschafft. Das sind ordentliche Zahlen, denn bis dahin war das MOBA Dota 2 Rekordhalter mit 1.295.114 gleichzeitigen Spielern. PlayerUnknown’s Battleground dagegen konnte das mit 1.342.857 Spielern überbieten. Jetzt geht es aber ordentlich weiter und der neue Rekord des Shooters liegt bei 1.523.179 gleichzeitigen Spielern!

All diese Statistiken lassen sich auf SteamCharts nachsehen und visualisieren. So könnt ihr sehen, wie der Titel vom Start im März bis heute verlaufen ist. Zusätzlich zu dieser Nachricht, gibt es noch weiteres vom offiziellen Twitter Account. Denn es soll drei neue Fahrzeuge geben, wovon einer ein Van ist. Im Tweet könnt ihr den Volkswagen inspirierten Wagen sehen.

I mentioned we’re working on 3 new vehicles for @PUBATTLEGROUNDS in my AMA earlier this week. Today I’m excited reveal the first of these… pic.twitter.com/OkiDN3Me5Q

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 22. September 2017