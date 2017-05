Entwickler Fast Forward Studio und Publisher My.com freuen sich, nähere Informationen zum Inhalt des Spiels Planet of Heroes bekanntzugeben, ein MOBA-Titel für Mobilgeräte. Zur Veröffentlichung wird ein neuer Held die Arena betreten: Seine Hoheit Prinz Leon. Leon ist nicht nur Drachenjäger und Bezwinger von Bestien, sondern auch Beschützer der perfekten Frisur. Dank seiner zahlreichen Fähigkeiten können Spieler mit Leons einzigartiger Kombination aus Nahkampf und Distanzschaden das Schlachtfeld sowie feindliche Champions mit Leichtigkeit unter Kontrolle bringen. Der Titel enthält eine große Auswahl an Skins, mit denen die Spieler das Aussehen ihrer Helden individuell anpassen können. Leon stellt da keine Ausnahme dar. Spieler können sofort in die Action einsteigen und von überall aus über die Herrschaft der Lane kämpfen, wann immer sie für eine schnelle Schlacht bereit sind. Planet of Heroes wird Anfang März weltweit für iOS verfügbar sein.

Planet of Heroes – Runensystem:

Vielseitigkeit zeichnet ein gutes MOBA-Spiel aus. Planet of Heroes verfügt über eine große Auswahl an einzigartigen Helden, die man mit dem Runensystem darauf abstimmen kann mehrere Rollen in der Lanes zu übernehmen. Im Heldenersteller können Spieler beispielsweise Prinz Leons Funktion zu Tank oder Ranged Carry ändern. Die Runen wirken sich stark auf das Gameplay aus und lassen Strategiekombinationen zu, die aus einem Dschungelrabauken einen gut getarnten Assassinen machen.

Erweiterte Kampagne:

Auf Fans der epischen PvE-Kampagne wartet auch noch ein besonderes Vergnügen: Es gibt ein brandneues Kapitel für den Story-Modus, der fünf weitere Kampagnen-Missionen für jene mitbringt, die eine Pause von den intensiven PvP-Kämpfen brauchen. Mit diesem neuen Kapitel im rasanten Action-RPG-Modus gibt es nun insgesamt 15 PvE-Missionen. Jede davon enthält Haupt- und Nebenziele sowie wertvolle Belohnungen.

Planet of Heroes ist ein actionreiches, modernes MOBA für mobile Geräte, das die Essenz von PC-MOBAs mit den Stärken von mobilen Plattformen vereint. Planet of Heroes bietet ein packendes mobiles Spielerlebnis, indem es sowohl simultanes Versus-Online-Spiel als auch asynchrones Offline-Spiel erlaubt. Die Spielsteuerung wurde speziell für mobile Geräte angepasst und erlaubt eine einfache und benutzerfreundliche Bedienung.