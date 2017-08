My.com und Entwickler Fast Forward Studio freuen sich, die Veröffentlichung des Update 2.0 für ihr beliebtes MOBA Planet of Heroes bekannt zu geben. Das brandneue Update verstärkt die Spielerfahrung durch zwei komplett neue Helden und die erweiterte Dschungel -Arena sowie einer Vielzahl von Optimierungs- und Gameplay-Verbesserungen für das Kampf- und Meta-Spiel. Das Mega-Update ist ab heute für sämtliche Spieler und Plattformen erhältlich – sowohl für iOS als auch für Android.

Planet of Heroes – Arena 2.0

Durch die riesige Erweiterung der Dschungelzone sieht die Battle Arena nun besser aus als je zuvor. Der neue Dschungel ist ein geheimnisvoller Ort randvoll mit Gefahren und einer Vielzahl an Möglichkeiten für Solo-Spieler und ganze Teams. Zusätzlich zu einer Menge Power-Ups und zahlreichen NPC-Feinden die gegen Erfahrungspunkte unschädlich gemacht werden wollen, bietet der neue Dschungel jetzt noch mehr objektbasierte Taktik. Neben den vertrauten Bogenschützen bietet der neue „Söldner“ und die „Königin“ noch mehr taktische Vorteile, um rivalisierenden Teams die Stirn zu bieten. Jede dieser neuen Ergänzungen kann einen großen Vorteil in der Schlacht bedeuten, so dass Teams durch die richtige Wahl der Mittel das Blatt auch noch in den ausweglosesten Situationen wenden können.

Meta 2.0

Das Heraufbeschwören der Helden ist nach dem Update 2.0 flüssiger und flexibler als je zuvor. Die Heldenanpassung wurde verbessert, um mehr Auswahl bei der Wahl der Helden zu ermöglichen. So können nun mit der Einführung von Sparks aktive und passive Fähigkeiten genutzt werden, die dazu verwendet werden können, grundlegende Werte jedes Helden direkt im Kampf zu verbessern. Dutzende verschiedener Sparks stehen zur Auswahl, so gibt es immer einen Weg, um feindlichen Teams abhängig von der Situation in der Arena zu bekämpfen. Dies bereichert das Spiel um eine ganz neue Ebene und die Spieler können flexibler im Kampf agieren.

Planet of Heroes – Heroes 2.0

Mit Update 2.0 werden dem Spiel zwei neue Helden hinzugefügt, um noch mehr Vielfalt und Spaß in der Schlacht zu bieten. Da wäre zum einen Khan’lay: Ein starker Kämpfer, der in der Lage ist ganz gewaltig einzustecken. Außerdem Eizo, ein flinker Helfer mit der einzigartigen Fähigkeit, gefallene Helden wiederzubeleben – sie feiern ihr Debüt in PoH. Bei beiden handelt es sich um Helden mit hohem Potential, die für hohe Belohnungen gut sind, so dass Spieler deren Stärken maximieren können umso ihre Mannschaft zum Sieg zu führen.