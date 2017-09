Joycity gibt spannende Details zum neuesten Update zu ihrem populären Mobile Game Pirates of the Caribbean: Tides of War bekannt.

Pirates of the Caribbean: Tides of War – Infos zum Update

Das neue Update verfeinert das Upgrade-System für Piraten. Früher war das System, mit dem Piraten im Stufensystem angeheuert oder gefeuert werden konnten, sehr viel simpler als jetzt nach dem Update, mit dem es Spielern auch möglich sein wird, den Status des „unsterblicher Pirat“ (Immortal Pirate) zu erlangen. Diese neue Stufe kann erreicht werden, indem Tränen von Nixen gesammelt werden, die auf der Nixeninsel zu finden sind.

Zusätzlich wurde der Nixeninsel-Event so verändert, dass er besser zum neuen Update passt. Sobald die Fähigkeit zum Einnehmen der Nixeninsel ausgelöst wird, wird der Event in der Nähe der Insel ausgelöst. Sowohl individuelle als auch Sammelattacken sind verfügbar, sobald der Event ausgelöst wurde.

Wenn ein Spieler an einer Gruppenattacke teilnimmt, nachdem er einer Allianz beigetreten ist, wird eine Meldung an alle Mitglieder der Allianz gesendet. Dann erscheinen die feindlichen Monster in Wellen – von schwach zu stark – und diejenigen, die es in der Zeit schaffen, sie zu bekämpfen, erhalten spezielle Belohnungen abhängig vom Level der Monster.

Weiterhin wird es mit dem neuen Update möglich sein, dass Meister qualitativ hochwertige Meisterausrüstung herstellen können, die die gleichen Verbesserungen wie Level 30 Equipment Buffs mit sich bringen. Im vorigen Upgrade-System war es so, dass die Spieler ihre Meister bei jedem sechsten Ausrüstungsstück eine Stufe aufsteigen lassen konnten, um hohe Stufen zu erreichen. Ab sofort kann Meisterausrüstung hergestellt werden, sobald Meister Level 13 erreichen.

Pirates of the Caribbean: Tides of War ist ein mobiles Strategie-Simulationsspiel, das auf der populären Marke „Pirates of the Caribbean“ von Disney basiert. Seit dem Release des Spiels im Mai 2017 ist das Spiel bereits über zwei Millionen Mal weltweit heruntergeladen worden. Das Spiel hat eine ständig wachsende Fangemeinde in Nordamerika, Europa und Japan.