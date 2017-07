Konami Digital Entertainment B.V. gibt bekannt, dass Luis Suárez, Stürmer des FC Barcelona, Coverstar der europäischen Version von PES 2018 wird.

PES 2018 – Infos zum Spiel

„Ich bin ein riesiger Fan von PES, deshalb ist es eine echte Ehre für mich, dieses Jahr auf dem Cover zu sein„, so Suárez. „Jedes Jahr wird dieses Spiel besser und besser, und die Arbeit, die in das Entstehen von PES 2018 gesteckt wurde, zeigt sich deutlich. Ich kann nicht glauben, wie real und lebensecht ich im diesjährigen Spiel aussehe. Es ist einfach unglaublich.“

Mit Suárez wird ein Spieler zum Coverstar von PES 2018, der für den FC Barcelona bereits mehr als 100 mal auf dem Platz stand und mehr als 100 Tore erzielte, womit er dem Verein half, sich einen Platz in der kommendem UEFA Champions League Saison zu sichern.

“Luis Suárez ist für uns der beste Stürmer der Welt, der gleichzeitig am besten die kompletten Torjägereigenschaften vereint, mit einer Historie, die für sich selbst spricht – wir sind sicher, dass er in der kommenden Saison seinen Tor-Rekord abermals verbessern wird”, so Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development at Konami Digital Entertainment B.V. “Wir sind sehr glücklich, mit ihm arbeiten zu dürfen, und wir haben viele Ressourcen investiert, um seine Fähigkeiten und Bewegungen detailgetreu in PES 2018 nachzubilden. Auf der diesjährigen gamescom zeigen wir eine neue Version des Spiels und freuen uns auf Besucher und Spieler, die sich von Suárez und seinen realistischen Fähigkeiten und dem herausragenden Gameplay persönlich überzeugen können!”

PES 2018 offenbart mehr Neuerungen für spannende Matches als jeder andere Titel der Serie innerhalb der letzten zehn Jahre – kein Bereich blieb unberührt. Im Kern steht das gefeierte Gameplay, bei dem die User komplette Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz haben und mit Spielern nach dem Sieg greifen, deren Benehmen, Bewegungen und Reaktionen identisch sind mit jenen ihrer Gegenstücke aus der Realität. Dank neuer Ergänzungen innerhalb des Kontroll-Systems wird das Spielgeschehen noch dynamischer. KONAMI bestätigt auch, dass die PC-Version des Spiels sich auf einem Niveau mit den Versionen der aktuellen Konsolen-Generation befindet.

Neben einer vollständigen 11-gegen-11 Online-Option und der seit je her populären myClub Herausforderung gibt es kooperative 2-gegen-2 und 3-gegen-3 Modi mit Support für lokale Gäste. Die vielfach nachgefragte Zufallspartie kehrt zurück mit neuen Inhalten, während die Meister Liga nun über Vorbereitungs-Turniere verfügt, ein neues Transfer-System, Interviews und Einblicke in die Mannschaftskabinen. Im Vorfeld der kommenden Sport-Saison integrierte KONAMI auch die offizielle PES LEAGUE ins Hauptspiel.

PES 2018 erscheint für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360. Das Spiel wird ebenfalls über Steam verfügbar sein: Speziell diese PC-Version wurde substantiell verbessert hinsichtlich visueller und inhaltlicher Elemente und befindet sich auf einem Niveau mit den Versionen der aktuellen Konsolen-Generation.