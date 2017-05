Starbreeze hat endlich den Start der Entwicklung zu Payday 3 angekündigt. Nachdem die Payday Reihe zum riesen Erfolg für das Studio wurde, haben sie nach knapp 4 Jahren die Arbeit zum nächsten Teil angekündigt. Was genau wird uns in der nächsten Zeit erwarten?

Bei der letzten Veröffentlichung der Finanzinformationen gab Starbreeze seinen Investoren Bescheid, dass die Entwicklungen zum Spiel gestartet haben. Da es der wichtigste Titel auf dem Schirm von Starbreeze ist, wird die Entwicklung leider langsam und mit Vorsicht vorangehen.

Payday 3 – Besser spät als nie

„Mit großer Zufriedenheit können wir offiziell ankündigen, dass die Arbeiten zu Payday 3 begonnen haben und wir in einer Design-Phase sind,“ sagt CEO Bo Andersson Klint. Klint betonte auch, dass Starbreeze noch keinen Zeitrahmen nennt und Payday 3 so lange in Arbeit bleibt, wie es nötig ist. „Es ist fertig, wenn es fertig ist“.

„Das ist unser einzige und wichtigste Marke heute und ein Grundstein unseres Unternehmens. Wir behandeln diesen dementsprechend. Updates in naher Zukunft werden eventuell Angst machen und vereinzelt sein. Jedoch wollen wir Payday 3 nicht überstürzen,“ betont er.

Payday 2 war ein enormer Erfolg für Starbreeze und deren Overkill Studio. Kontinuierliche Arbeit und Support vom Team hat über die Zeit einige Fehltritte überstanden, wie die unbeliebten Mikrotransaktionen und der aufgegebene Konsolen Port. Die lebhafte Community hat trotzdem ziemlich viel Geld für Starbreeze ausgegeben und damit Payday als ihren Grundstein gelegt.

