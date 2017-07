Patapon Remastered erreicht den PlayStation Store in wenigen Wochen und wenn ihr vorbestellt bekommt ihr sogar 5 Avatare.

Patapon Remastered – Bald im Store

Heute hat Sony Entertainment angekündigt, dass ihr Rhythmus Game Patapon Remastered den PlayStation Store am 1. August 2017 erreicht.

Zusätzlich zum Veröffentlichungsdatum gab es sogar Infos zu den Vorbestellerboni. Auch wenn es keine Ingame Items sind, kriegt der Spieler fünf exklusive PlayStation Network Avatare. Diese basieren auf den Charakteren Kibapon, Tatepon, Warrior, Yaripon und Yumipon. Wer zudem mit PlayStation Plus vorbestellt, zahlt 20% weniger. Also 11,99€ statt 14,99€.

Patapon Remastered wurde während der PlayStation Experience 2016 mit LocoRoco Remastered und PaRappa the Rapper Remastered angekündigt. Die anderen beiden Titel kamen jedoch vor Patapon dran. Doch am selben Tag gab es erste 4K Bilder vom Spiel. Nur seitdem war SCE Japan Studio bis zur E3 2017 recht still, was das Thema angeht. Erst dann gab es nämlich eine neue Demo zum Spiel.

Patapon Remastered ist ein komplettes Remaster des PSP Spiels mit dem selben Namen. Die Aufgabe des Spielers ist es die Beats an die des Bildschirms anzupassen, um die Truppen zu kommandieren.

Das eigentliche Patapon erschien am 26. Februar 2008 ausschließlich für die PSP.