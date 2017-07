Epic Games hat allerhand Informationen zum großen Paragon Update veröffentlicht. Dieses erscheint am 08. August 2017.

Paragon – Patch v42 im Detail

Die Entwickler haben in den vergangenen Monaten viel Feedback von Neulingen wie auch Veteranen erhalten. Manches davon bezog sich auf das aktuelle Kartensystem des Spiels. Während das zwar recht gut ist und den Titel irgendwie einzigartig macht, so fühlt es sich für die Entwickler nicht mehr sonderlich spannend an.

Deswegen haben sie das ganze System geändert, damit jede Karte irgendeinen Zweck hat. Dazu wolle man die Upgrade Karten entfernen und sich nicht mehr nur auf Zahlen beschränken. Gegenwärtig müssen Spieler ein Deck zusammenstellen, dass nicht nur eine maximale CP hat, sondern auch darauf achten, dass sie so viel Schaden austeilen und einstecken können wie möglich. Daraus entsteht ein sehr langweiliges Meta mit immer denselben Karten. Und so ist es wenig verwundernd, dass die Entwickler ein System wollen, bei dem die Fähigkeiten im Vordergrund stehen und nicht die Zahlen. Dazu soll jede Karte irgendeine Fähigkeit besitzen, die sich als nützlich erweist. Wenn man die Upgrade Karten entfernt, bleiben bereits weniger übrig. Dadurch könne man sich auch auf das Wesentliche konzentrieren.

Außerdem wollen die Entwickler die Karten einfacher zu verstehen machen. Für Neulinge kann es mitunter schwierig sein, das ganze System schnell zu begreifen. Deswegen konzentriere man sich jetzt darauf, dass Neulinge sofort wissen, was die Karte macht. Um das zu erreichen, bekommen alle Karten ein visuelles Upgrade, um ihren Sinn und Zweck besser zu verdeutlichen.

Und zuletzt plant man eine neue Itemisierung, die mit Paragon wächst. Sobald es Infos dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

Paragon ist aktuell für PC und PS4 verfügbar.