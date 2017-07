Epic hat dieses Jahr in Paragon bereits große Schritte gemacht, aber sie sind noch nicht fertig. Sie wollen das Spiel noch besser machen.

Paragon – Pläne gehen weiter

Heute hat Epic Games sein Mid Year Update in Paragon veröffentlicht. In diesem Update zeigt Epic Statistiken über ihre Leistungen und zukünftige Pläne. Letzteres sogar in kurzfristiger und langfristiger Sicht. Das Studio hat zudem letzte Woche ein neues Community Corner Video hochgeladen, wo sie ins Detail gehen zum nächsten großen Update. Das erscheint kommenden Monat. Das Video findet ihr am Ende des Beitrags.

Soweit hat Epic Games dieses Jahr 7,3 Millionen registrierte erreicht, 8 neue Helden veröffentlicht und 24 Updates seit Februar gebracht. Sie haben auch noch Banner eingeführt und neue tägliche, wöchentliche und monatliche Belohnungen eingefügt sowie einiges mehr. Das Studio ist jedoch nicht fertig. Es soll noch einiges folgen, bis sie das „Beta“ Tag Anfang 2018 fallen lassen.

Mit einem Blick in die Zukunft, will das Team im nächsten großen Update einiges ändern. Dazu gehört das komplette Kartensystem und die In-Game Ökonomie. Neben diesen Sachen arbeitet das Studio an einigen Hero Reworks, Matchmaking 2.0, neuen Minions, Jungle Monsters und einer verbesserten HUD. Zu guter Letzt sollen arbeiten sie noch an Charakter Voiceovers, Ingame Voice Communication und einem competitive Play Mode.

Paragon gibt es bereits gratis für PS4 und PC. Das Game besitzt sogar Cross Plattform Play, also ladet eure Freunde einfach ein!