Paradox Interactive veröffentlichte heute im Zuge der Hausmesse PDXCon Details zu neuen Kooperationen, Spielen und weitere Informationen zum hauseigenen Entwicklungsstudio.

Paradox Interactive – Battletech, Surviving Mars und Europa Universalis IV: Third Rome

Dabei kündigten die Entwickler zusammen mit Harebrained Schemes, dem Studio hinter Shadowrun Returns, Battletech an. Beim Spiel handelt es sich um das erste rundenbasierte Mech-PC-Spiel seit mehr als 20 Jahren. Erscheinen soll das Ding noch in diesem Jahr!

Angesiedelt im Jahr 3025, entführt BATTLETECH die Spieler in ein Universum, das in einer Eskalationsspirale andauernder Kriege und Gewalt gefangen ist. Militärisch strukturierte Adelsgeschlechter streiten in gigantischen Kampfmaschinen, den sogenannten Battle Mechs um die Oberhand in diesem immerwährenden Konflikt. Als Söldner kämpfen die Spieler in einem blutigen Bürgerkrieg um ihr Leben. BATTLETECH besticht durch spannende taktische Mech-Gefechte, umfassendes Söldnermanagement, eine Story getriebene Kampagne und fesselnde PvP-Gefechte.

Daneben hat Paradox zusammen mit Haemimont Games Surviving Mars angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Management Strategiespiel für PC, PS4 und Xbox One. Surviving Mars fordert die Spieler heraus, das Überleben der Menschheit in einer Marskolonie zu sichern. Dabei müssen sie sich nicht nur auf die dringendsten Bedürfnisse der Bewohner konzentrieren, sondern auch gegen die lebensfeindliche Umwelt auf dem Roten Planeten ankämpfen.

Und zuletzt wäre da noch das erste Immersion Pack für Europa Universalis IV. Über 500 Jahre hinweg hielten die Prinzen Russlands den Glauben in Ehren. Durch Bürgerkriege und mongolische Eroberungen vereinte das Wort Gottes das russische Volk. Nur wer der Kirche Tribut zollt, kann zu wahrem Ruhm aufsteigen. Wer sich jedoch von ihr abwendet, wird im Staub der Geschichte vergehen.

Europa Universalis IV: Third Rome ist der erste Immersion-Pack für das preisgekrönte Historien-Strategiespiel Europa Universalis IV und fokussiert sich auf eine der mächtigsten Dynastien der beginnenden Moderne – das russische Zarenreich. Weitreichende Vernetzung zwischen Kultur, Herrschaft und Orthodoxer Kirche erweitern die umfassende Welt von Europa Universalis IV.