Blizzard hat einige weitere Änderungen zum Competitive Play von Overwatch veröffentlicht.

Overwatch – Bemüht euch

Zusätzlich zu den gestern angekündigten kürzeren Seasons und Änderungen zu den Control Maps und Placement Matches, kommen noch zwei weitere Updates.

Das erste Update bezieht sich auf die Skill Tiers. In Season 6 können Silber, Gold, Platin und Diamant Spieler in schlechtere Tiers fallen, wenn sie ihre Minimum SR nicht halten können. Nach jedem Spiel wird überprüft, ob eure Punkte mit den SR für das entsprechende Tier zusammenpassen. Falls es über ein paar Spiele nicht so ist, werdet ihr ein Tier runtergestuft.

Ihr bekommt am Ende der Season aber trotzdem eine Belohnung für den höchsten Rang, den ihr geschafft habt. Wenn wir schon beim Skill Rating sind. Die Formel, die berechnet wie viel SR ihr erhaltet bzw. verliert hat eine Anpassung erhalten.

„Diese Änderungen sollte bei Anomalien helfen, die einige Spieler gemeldet haben. Besonders bei Helden die eine geringe Siegesrate haben,“ erklärt Blizzard.

Season 5 endet am 25. August. Daraufhin beginnt Season 6 am 31. August, um 5pm PT, 8pm ET, 1am BST, 2am CEST (Sep. 1).