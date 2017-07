Fans von Overwatch haben gehofft, dass Terry Crews der Sprecher von Doomfist ist. Blizzard aber hatte andere Ideen. Und was sagt der Herr selbst dazu?

Overwatch – Crews findet Blizzards Entscheidung gut

„Ich bin zu Blizzard gegangen und wir haben über die Möglichkeiten gesprochen. Dann bemerkte ich, dass ich nicht der Typ sein will, der sich einfach so ins Spiel reinhackt. Die Designer haben eine Vision und ich will das nicht aufwühlen,“ sagte er gegenüber PC Gamer.

„Als ich Doomfist sah und sie sich für jemand anderes entschieden, dann war das und das ganze Ding einfach die perfekte Entscheidung. Ich kann ehrlich behaupten, dass sie die richtige und beste Entscheidung für das Spiel getroffen haben. Natürlich weiß ich, dass die Leute enttäuscht sind, weil ich nicht drin bin.“

Doch wie heißt es so schön? „Sag niemals nie“.

„Ich ließ sie wissen, dass ich liebend gerne eine Rolle übernehmen würde, wenn sich die Situation ergibt,“ sagte der Darsteller. „Wenn ich jemals was mit Blizzard mache: Wartet es ab, das wird perfekt. Ich bin mit den Jungs befreundet und guter Dinge. Deswegen denke ich auch, dass es irgendwann mal was geben könnte.“