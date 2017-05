Der PTR (Public Test Realm) von Overwatch hat ein frisches Update spendiert bekommen. Dabei gibt es nicht nur Buffs für Bastion, sondern auch den lange gewünschten Serverbrowser!

Overwatch – Das bringt Patch 1.8.0

Serversuche – dieses neue Feature ist eine Erweiterung benutzerdefinierter Spiele, mit dem Spieler Einstellungen für verschiedene Karten, Modi und Helden anpassen und dadurch ganz individuelle Server erstellen können.

Flaggeneroberung – Hol den Hahn ist der beliebteste Brawl in Overwatch und jetzt wird er als Spielmodus Flaggeneroberung in der Arcade weitergeführt.

Heldenupdate – eine Reihe an Verbesserungen wurde an den Helden vorgenommen; so zum Beispiel an Bastion, der jetzt stärker ist und flexibler zwischen dem Geschützmodus und Aufklärungsmodus wechseln kann. Zudem gibt es Buffs für Mercy und D.Va sowie weitere Quality-of-Life-Änderungen bei einigen Heilern.

Wenn ihr euch die offiziellen – aber nicht finalen – Patchnotes durchlesen wollt, folgt ihr diesem Link. Unten angefügt findet ihr das neueste Entwicklervideo von und mit Jeff Kaplan.