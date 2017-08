Die PC Version von Overwatch gibt euch nun Bescheid, wenn ein Spieler bestraft wird den ihr gemeldet habt.

Overwatch – Gefühl der Gerechtigkeit

Der Reddit User crazyjackal hat im Overwatch Reddit gepostet, dass Blizzard Entertainment nun Spielern Bescheid gibt, wenn jemand bestrafft wird. Diese Meldung ist auch vom Lead Software Engineer Bill Warnecke bestätigt worden.

Spieler, die jemanden gemeldet haben, der am Cheaten oder Bugusen war, erhalten ab jetzt eine Mail vom Blizzard Support. Diese bestätigt, dass der gemeldete Spieler eine Strafe erhalten hat. Wie lange und warum genau der Spieler eine Bestrafung kriegt, wird euch nicht verraten. Zumindest wisst ihr aber, dass es auch hier Gerechtigkeit gibt.

Das ist eine radikale Änderung in den Standardprozessen, besonders bei Blizzard. Normalerweise werden solche Informationen über Disziplinarverhalten nicht an Dritte weitergegeben. Aktuell gibt es dieses Feature zum Melden nur für die PC Version. Für die PS4 und Xbox One soll es noch erscheinen.

Overwatch ist erhältlich für PC, PS4 und Xbox One. Seit letztem Monat gibt es sogar eine Game of the Year Edition, falls ihr noch ein paar extra Items abstauben wollt.