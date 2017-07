Overwatch Spieler, die sich wie die letzten Menschen benehmen, müssen ab sofort mit merklich härteren Strafen rechnen.

Overwatch – Fair Play forciert

Spieler, die sich nicht benehmen können oder wollen, müssen ab sofort mit vermehrten und härteren Strafen rechnen, wie Blizzard mahnend verkündet. Dabei definiert man schlechtes Benehmen nicht nur durch In-Game Spam, Beleidigungen, Belästigung oder Inaktivität. Auch sogenanntes „Griefing“, also absichtliche Aktionen, die dem eigenen Team schaden, stehen fortan unter Strafe.

„Das ist nur der erste Schritt„, wie Blizzard sagt. „In den kommenden Monaten wollen wir weitere Verbesserungen auf Basis von Feedback implementieren. Dazu zählen skalierende Season-Bans, eine Benachrichtigung, wenn ein Spieler, den ihr gemeldet habt, gebannt wurde. Und auch eine Funktionalität, die es uns erlaubt, aggressiver gegen Spieler vorzugehen, die versuchen, das Reporting Tool zu missbrauchen.“

Um dem Team aktiv zu helfen, soll man das Reporting Tool – welches es leider nur auf PC gibt – verwenden. „Wir wollen auch ein solches System für PS4 und Xbox One implementieren. Da auch wir Konsolenspieler sind, wissen wir um die Frustration der Lage Bescheid,“ fügt Blizzard hinzu. „Deswegen arbeiten wir aktiv an einem Feature, das sich bereits in internen Tests befindet. Unser Ziel ist es ein ähnliches System einzuführen.“

Sobald es weitere Infos zum Konsolen-Report-Tool gibt, lassen wir es euch wissen!