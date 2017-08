Einmal mehr wird Blizzard Entertainment große Änderungen am Competitive Mode von Overwatch vornehmen.

Overwatch – Season 6 dauert nur noch 2 Monate

Zunächst wäre da die verkürzte Dauer einer Season. Anstatt wie sonst drei Monate, soll diese nur noch zwei halten. Im Gegenzug wolle man die erhaltenen CP (Competitive Points) anheben. Game Director Jeff Kaplan sagte, dass man damit den Mittelweg aus dem 1-Monate Zyklus der Beta und den aktuellen drei Monaten gehe. Doch diese Entscheidung ist noch nicht finale und man wolle Feedback abwarten.

Auch der Skill Rating Decay ist ein kontroverses Thema in der Community. Mit Start von Season 6 müsst ihr nur noch 5 statt der bisherigen 7 Spiele absolvieren, damit ihr nicht vom Decay betroffen seid. Passiert dies doch, verliert ihr nur noch 25 SR statt der bisherigen 50. Langfristig wolle man aber ein anderes System einführen.

Außerdem sollen Control Maps nur noch Best of 3 statt Best of 5 sein.