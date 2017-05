Blizzard Entertainment hat heute das Ende der dritten Competitive Season von Overwatch verkündet. Zudem nennen wir euch die Belohnungen.

Overwatch – Am 22. Februar endet S3, am 01. März startet S4

Demnach endet die dritte Season am 22. Februar um 01 Uhr deutscher Zeit. Und wie erwartet startet sie eine Woche später, 01. März 2017 gegen 1 Uhr. Zudem wurden die Belohnungen enthüllt, wobei sich diese an den vorherigen Seasons orientieren.

So bekommt ihr also ein Spray und ein spezielles Icon mit Season 3 Aufschrift. Wenn ihr in den Top 500 zu Hause seid, gibt es ein animiertes Spray zusätzlich zum Standard-Spray. Zudem winken Competitive Points (CP).

SR 1-1499 (Bronze): 100 CP

SR 1500-1999 (Silver): 200 CP

SR 2000-2499 (Gold): 400 CP

SR 2500-2999 (Platinum): 800 CP

SR 3000-3499 (Diamond): 1200 CP

SR 3500-3999 (Master): 2000 CP

SR 4000-5000 (Grandmaster): 3000 CP

Quelle